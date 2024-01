Rosyjska rakieta nad Polską. MON nie ma wątpliwości

Pytany o to, czy incydent był wypadkiem, czy prowokacją, wiceszef resortu obrony przyznał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to ze stuprocentową odpowiedzialnością. - Bardzo dokładnie analizujemy ten przypadek. Na pewno możemy myśleć o każdym z nich. I na pewno każde naruszenie polskiej strefy powietrznej czy to przez statek, czy przez rakietę, jest istotnym sprawdzianem naszej gotowości odpowiedzi. Uruchomiliśmy wszystkie procedury i one zadziałały - zapewnił gość RMF FM.