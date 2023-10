Zapowiedź Trzaskowskiego. Ambasador Izraela mu dziękuje

"Apeluję do organizatorów, aby nie dopuszczali do pojawiania się na niej tak skandalicznych transparentów jak ostatnio. Apeluję też do policji o czujność i wsparcie. Stolica już dość w swojej historii napatrzyła się na nienawistne hasła i na to, do czego potrafią prowadzić. Dlatego też w razie naruszania prawa będziemy reagować" - zapowiedział Trzaskowski.