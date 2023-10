Atak w Hiszpanii. W synagodze modlili się Żydzi

Uczestnicy zamieszek mieli ze sobą palestyńskie flagi i skandowali hasło "morderczy Izrael" pod synagogą Or Zaruah - podaje The Algemeiner Journal. Protest trwał do interwencji policji, która rozproszyła tłum. Hiszpański portal El Independiente informuje, że zgodnie z policyjnym raportem nie zgłoszono żadnych obrażeń. Trwa dochodzenie w celu identyfikacji osób odpowiedzialnych za atak na miejsce modlitwy.