Zamrażarka na uniwersytecie. Ktoś zamiótł pod dywan poważne oskarżenia, reaguje rektor

- Jest grudzień 2023 roku, jestem członkiem Senatu UW, który rozpatruje kandydatury do awansów profesorskich. To niemal najwyższy awans w strukturze uczelni. Wieczorem przed posiedzeniem przygotowuję się do obrad Senatu i w gronie osób przewidzianych do awansu dostrzegam prof. Kossewską. Wtedy pomyślałem: chwila, dwa razy wnosiłem skargi na zachowanie tej osoby, nikt do mnie nie wrócił z informacją zwrotną, a teraz będziemy procedować jej awans? Zacząłem się zastanawiać, czy ktoś nie zamiótł sprawy pod dywan. Osób podejrzewanych o mobbing nie powinno się awansować przynajmniej do zakończenia sprawy - opowiada dr Dmowski.