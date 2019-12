Zamach terrorystyczny w Puławach. Domniemany zamachowiec Maksym S. był bezdomny?

Według ABW, Maksym S. był niebezpiecznym radykałem, który stanowił realne zagrożenie i snuł plany krawawych zamachów w Puławach. Według Tadżyków, z którymi utrzymywał kontakt - był bezdomnym i zagubionym człowiekiem, który wzbudził ich litość.

- Ta historia jest bardzo dziwna - mówi WP Muhamadjon Kabirov, uchodźca z Tadżykistanu i aktywista Fundacji na Rzecz Integracji Międzykulturowej w Warszawie. - On w ciągu dwóch miesięcy nie mógł opanować nawet podstaw koranu i alfabetu arabskiego. Trudno zrozumieć, jak w tak krótkim czasie przeszedł drogę do radykalizacji - dodaje.

Zlitowali się nad bezdomnym

- Znam tylko jednego z nich. Z tego, co się dowiedziałem, oni zlitowali się nad nim, bo był bezdomny, nie miał gdzie się podziać. Pozwolili mu zatrzymać się w Warszawie na jakiś czas. Nie wiem, czy dyskutował z nimi plany zamachów. Ale po aresztowaniu Maksym wskazał ich jako tych, którzy go zradykalizowali - mówi Kabirov.

- Moje źródła wśród Tadżyków w Warszawie mówią, że zamachowiec zwrócił się do nich po modlitwach w meczecie, a im było go żal, bo był bezdomny - mówi WP ekspert.

Rzecznik ministra Kamińskiego we wcześniejszych wypowiedziach przyznawał jednak, że choć Ukrainiec "rozważał użycie ładunków wybuchowych albo broni palnej", to brak jest informacji o "konkretnych planach" czy o dacie ataku Ukraińca. Co ciekawe, do ogłoszenia zatrzymania niedoszłego zamachowca doszło sześć dni po fakcie, w dzień przedstawienia przez szefa NIK Mariana Banasia zarzutów do prokuratury ws. działań ministerstwa sprawiedliwości.