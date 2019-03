Zalewska uratowana. Przez szefową MEN PiS musiało... przełożyć partyjną konwencję

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wywołała w PiS problemy nie tylko polityczne, ale i organizacyjne. Jak dowiaduje się WP, planowaną we Wrocławiu w ostatnią sobotę konwencję PiS przeniesiono do Katowic właśnie z powodu... szefowej MEN.

Zalewska jest liderką listy PiS do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku.

Sławomir Broniarz stwierdził w weekend, że Związek może w ramach protestu nauczycieli zablokować promocję uczniów do dalszych klas, co skończy się "kataklizmem dla edukacji".

Wypowiedź ta wywołała burzę nie tylko polityczną. Wzburzyła także zaniepokojonych rodziców, którzy w dużej części – jak zakładają w PiS – stracili zaufanie do prezesa ZNP.

Po słowach Broniarza z centrali PiS na Nowogrodzkiej wysłany został sygnał do ataku.

Swoje trzy grosze dołożył szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który stwierdził: "Nauczyciele po zaborach odbudowywali Polskę, w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, a po wojnie bronili młodzież przed komunizmem. Teraz Broniarz i część ZNP, wysługując się opozycji, nawołują do wysadzenia w powietrze polskiej szkoły. Czy nauczyciele na to pozwolą?".

– Opozycja wysłała do nas Broniarza z kwiatami. Dziękujemy – uśmiecha się jeden z polityków PiS.

Rząd weźmie to na klatę

Jednak w PiS nikomu nie jest do śmiechu. Sama minister edukacji robi dobrą minę do złej gry.

Z jednej strony Zalewska znajduje się w najtrudniejszej sytuacji od momentu, gdy przejęła stery w resorcie edukacji w 2015 r. Z drugiej – już za nieco ponad dwa miesiące może wybyć do Brukseli i Strasburga, gdzie sprawować będzie mandat europosła. Z daleka od edukacyjnego bałaganu, który dotyka setki tysięcy uczniów i nauczycieli.

Dlatego też m.in. z tego powodu zdecydowano o przełożeniu dolnośląskiej konwencji PiS, na której miała zostać zaprezentowana lista do PE – na czele z jej liderką.

Związki wskazują bowiem, iż strajkować chce – wbrew zapewnieniom Zalewskiej – od 70 do 90 proc. nauczycieli.

– Czekamy na reakcję rządu. Apelujemy do premiera Morawieckiego o podjęcie rozmów ze ZNP i z Forum Związków Zawodowych, o niewyłączanie jakichkolwiek organizacji związkowych z dialogu i nie dzielenie związków na lepsze i gorsze – mówił na konferencji prasowej we wtorek prezes Sławomir Broniarz.

PO proponuje swoje rozwiązania

Wiemy, że Mateusz Morawiecki rozmawiał z Anną Zalewską we wtorek rano. Szef rządu chce, by minister nadal dyskutowała z nauczycielami i zaproponowała nowe rozwiązania: np. te związane z "odciążeniem biurokratycznym" – tak, by nauczyciele nie napotykali już przeszkód przy składaniu wniosków o promocję na kolejny szczebel awansu nauczycielskiego.