Jest oświadczenie szefa ZNP. "Strajk efektem lekceważenia"

"Ogłosiliśmy strajk z 35-dniowym wyprzedzeniem, by dać rządowi czas na spełnienie postulatów i rozwiązanie problemów, o których mówią nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami" - napisał szef ZNP Sławomir Broniarz. W wydanym w niedzielę oświadczeniu stwierdził, że wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane.

"Nikogo nie zaskakujemy. Uprzedzamy o tym, kiedy rozpocznie się strajk. Mówimy, na czym on polega (na niewykonywaniu pracy) oraz o jego możliwych konsekwencjach. Informujemy także o tym jak ważna jest rola nauczycieli w systemie edukacji, że to nasza praca ma wpływ na wyniki uczniów czy na uzyskanie promocji do następnej klasy. Podkreślamy, że rząd nie powinien lekceważyć nauczycieli. Stąd decyzja o strajku. Czy mamy inny wybór, kiedy wszystkie możliwości już wyczerpaliśmy?" - dodaje Sławomir Broniarz w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej ZNP.