Lider ZNP przedstawiony jako terrorysta. Zapowiada pozew

Sławomir Broniarz zareagował na okładkę "Gazety Polskiej". Prezes Związku Nauczycielstwo Polskiego został przedstawiony jako terrorysta, który "nie bierze zakładników". - ZNP nie zasłużył sobie na to, aby wizerunek przewodniczącego był wykorzystywany do siania nienawiści - tłumaczy w rozmowie z portalem Onet.pl.

"Gazeta Polska" na swojej okładce przedstawiła wizerunek Sławomira Broniarza jako terrorystę z karabinem przy szkolnej tablicy. "ZNP bierze dzieci na zakładników" - brzmi tytuł materiału. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w rozmowie z portalem Onet.pl zapowiedział, że poda tygodnik do sądu.

- Nie ukrywam, że na co dzień spotykamy się z atakami słownymi pod naszym adresem. Tego rodzaju okładka potęguje negatywne nastawienie do kogoś, kto ma odrębne poglądy. Nie przemawia przeze mnie megalomania, ale ZNP nie zasłużył sobie, aby wizerunek przewodniczącego był wykorzystywany do siania nienawiści. Nie można generować skrajnych emocji - tłumaczy lider ZNP.