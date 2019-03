Adam Bielan: "Prezes ZNP organizuje strajk, aby obalić rząd PiS"

- Sławomir Broniarz to polityk. Kontaktując się z Grzegorzem Schetyną organizuje strajk po to, aby obalić nasz rząd i znowu dopuścić Platformę do władzy - powiedział Adam Bielan, wicemarszałek Senatu.

Adam Bielan, senator i działacz Porozumienia (East News, Fot: Andrzej Iwańczuk)

Adam Bielan był w czwartek gościem programu "Kwadrans polityczny" TVP1. Polityk zapowiedział, że w najbliższą sobotę o godz. 12.00 w Rzeszowie PiS zainauguruje kampanię wyborczą do europarlamentu. Tego dnia zaprezentowani zostaną wszyscy liderzy list do PE.

Na obawę dziennikarki, co z rządem, skoro wielu ministrów odejdzie do PE, wicemarszałek Senatu odpowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się dopiero na przełomie maja-czerwca, po ogłoszeniu wyniku wyborów.

"Chcą obalić nasz rząd"

Polityk Porozumienia jednoznacznie i ostro skomentował planowany na 8 kwietnia strajk nauczycieli.

- Liderzy ZNP to politycy. Pan Broniarz jest aktywnym politykiem od wielu lat. Mam nadzieję, że nauczyciele nie dadzą się wrobić w tę polityczną hucpę. Przygotowanie strajku tuż przed egzaminami odbędzie się kosztem dzieci i ich rodziców, a ma zaszkodzić rządowi w kampanii wyborczej - powiedział Bielan. - Pan Broniarz, kontaktując się z Grzegorzem Schetyną, organizuje strajk po to, aby obalić nasz rząd i znowu dopuścić Platformę do władzy - dodał.

Przypomniał też, że to właśnie PiS dał 6 mld więcej dla nauczycieli niż PO.

Bielan liczy na kuratora Mazowsza

Polityk Porozumienia krytycznie ocenił Warszawską Deklarację LBGT+, którą podpisał w lutym Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. Zobowiązuje ona ratusz do zmiany postrzegania osób o odmiennej orientacji seksualnej oraz ma zapewnić im maksimum bezpieczeństwa.

Zdaniem Bielana, deklaracja jest szokująca, nazwał ją "lewicowym eksperymentem". Wyraził nadzieję, że Mazowiecki Kurator Oświaty, któremu podlega proces kształcenia w szkołach, nie dopuści do jej realizacji w warszawskich placówkach.

