Ojciec prezydenta popiera postulaty nauczycieli

Prof. Jan Tadeusz Duda, wykładowca akademicki, ojciec prezydenta, poparł postulaty nauczycieli. - Nauczyciele wypełniają swoją pracę z dużym poświęceniem. Mają poczucie służby i należą im się godne zarobki - podkreśla profesor.

- Choć jestem nauczycielem akademickim, to solidaryzuję się z nauczycielami, którzy bardzo słabo zarabiają. Popieram ich postulaty. I widzę problemy niezałatwione od lat, jak choćby właśnie niskie płace - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem” ojciec Andrzeja Dudy.

Prof. Duda, który wykłada na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, jest zwolennikiem strajku, ale - co ważne - nie w czasie egzaminów.

- Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm - stwierdził prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I wywołał burzę. Na słowa Broniarza ostro zareagowali wicemarszałkowie: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki.