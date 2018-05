Zadała marszałkowi Kuchcińskiemu kłopotliwe pytanie. Później spisał ją policjant

Anna Grad-Mizgała, uczestniczka spotkania marszałka Marka Kuchcińskiego z mieszkańcami Sanoka, została później zatrzymana na ulicy przez policjanta i poproszona o dokumenty. To za rzekome zakłócanie publicznego zgromadzenia. Poszło o kłopotliwe pytanie skierowane do marszałka.

- Spytałam publicznie, czy pan marszałek wie, za ile musi przeżyć niepełnosprawna osoba. Po podniesieniu świadczeń przez rząd dla osób niepełnosprawnych, jest to 34 zł 37 groszy dziennie - relacjonuje WP uczestniczka spotkania. Przyznaje, że zrobiła to w emocjach, ponieważ, na rzekomo spontanicznym spotkaniu z Polakami, obowiązywała cenzura pytań. - Nie podano mi mikrofonu, więc wykrzyczałam to w stronę marszałka - opowiada Anna Grad-Mizgała.

Następnie rozwinęła transparent "Sejm jest dla Obywateli". Już po zakończeniu spotkania wracała do domu, kiedy podjechał do niej radiowóz. Wysiadł z niego policjant i poprosił o dokumenty. "Krzywdy pani nie chcę zrobić, takie polecenie otrzymałem i już". Scena wyglądała tak.

Marek Kuchciński krytykowany za protest w Sejmie

- Marszałek nie reagował na głosy z sali, czytał z kartki tekst o lokalnych drogach. To samo co wcześniej na innym spotkaniu deklamował minister Mariusz Błaszczak - relacjonuje dalej rozmówczyni WP. - Kiedy pytano o sytuację niepełnosprawnych, zwolennicy partii PiS zakrzyczeli te pytania. Później wywiązała się pyskówka pomiędzy uczestnikami.

- Byłam tym zażenowana. Krzyczano, aby niepełnosprawnych wyrzucić z Sejmu, by wzięli się do roboty. Powiedziałam tym ludziom, że w niedzielę pójdą do kościoła, przystąpią do komunii, a brak im zwykłych ludzkich odruchów, katolickiego miłosierdzia i sumienia - mówi dalej uczestniczka spotkania. Jej zdaniem było ono burzliwe, ale nie było potrzeby interwencji policji.