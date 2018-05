40 dzień i protest zawieszony. Sellin: Już nie analizujmy, kto przegrał, kto wygrał

- Do protestujących dotarło, że sprawy toczą się w dobrym kierunku. Jest podwyższenie renty socjalnej, w czerwcu będzie zmiana zasad orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności - skomentował w TVP Jarosław Sellin, wiceminister kultury. Jego zdaniem "wygrała sprawa" niepełnosprawnych. - Społeczeństwo dowiedziało się więcej o problemach osób niepełnosprawnych. Nie analizujmy tego, kto się ugiął, kto wygrał, kto przegrał.

Joanna Kopcińska rzecznik rządu: - Jeśli ta informacja się potwierdzi to dobrze. Zapraszam środowisko osób niepełnosprawnych do dalszej pracy nad rozwiązaniami. Jeśli państwo protestujący Sejm opuszczą budynek, będzie to słuszna decyzja. Nie kończy to dialogu - powiedziała w TVP Info. - Rozumiem, że osoby niepełnosprawne są już zmęczone protestem. Niedawno odbyły sie kolejne spotkania Elzbiety Rafalskiej z tym środowiskiem. Spełniliśmy 10 postulatów - dodała.