Marszałek Marek Kuchciński wygwizdany w Nowym Sączu. Zbiera cięgi za protest matek w Sejmie

"Popieramy supermatki w sejmie". "Sejm to nie prywatny folwark" , "W twoim sejmie bije się matki" - takie transparenty przywitały marszałka Sejmu, który w domu kultury w Nowym Sączu spotkał się z mieszkańcami Małopolski.

Do Nowego Sącza marszałek Sejmu Marek Kuchciński pojechał w dobrym nastroju. To przecież oaza mocnego poparcia partii Prawo i Sprawiedliwość . Spotkał się jednak z ostrym protestem. Prawie każda wypowiedź polityka była kwitowana przez część sali okrzykami: - „Oddaj nagrody!”, „Popieramy protestujących niepełnosprawnych!”, „Kłamstwa! Hańba! Pycha i szmal!”, wynika z relacji dziennikarza lokalnego oddziału Gazety Wyborczej.

Marszałek Kuchciński zbiera cięgi za swoje decyzje w sprawie trwającego w Sejmie protestu rodziców osób niepełnosprawnych. W sobotę rano opiekunowie skarżyli się na kolejne szykany ze strony Straży Marszałkowskiej. Niepełnosprawnym odcięto dostęp do windy, co utrudnia kąpiel. W piątek wokół protestujących pojawiło się więcej funkcjonariuszy straży, usunięto kamery telewizji. Jeszcze wcześniej doszło do siłowej interwencji strażników przeciwko matkom, które chciały wywiesić transparent z okna parlamentu.