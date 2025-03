"Wzięłam leki, wypiłam dwa piwa i zasnęłam". Matka trójki dzieci przerywa milczenie

Do zdarzenia doszło w czwartek w powiecie zgierskim. Na numer alarmowy zadzwonił chłopiec. - Dzień dobry, mama i tata śpią już - zaczął maluch, po czym dodał, że jak odejdzie od młodszego brata, to ten "będzie płakać".

- Mamusiu ktoś dzwoni, pani dzwoni - słychać było głos malucha. - Daję mamę. Proszę pani, musi pani gadać do mamy ucha, musi pani krzyknąć - kontynuował, po czym stwierdził, że "niestety mama nie może odebrać, ona nie chce telefonu mieć". Potwierdził też, że obok matki jest jego ojciec, który również śpi, a na pytania o płaczącego brata poinformował, że "ma mokrą pieluchę".

Dyspozytorka próbowała dowiedzieć się, pod jakim adresem przebywają dzieci, ale 5-latek nie był w stanie go podać. Kluczowa okazała się z pozoru błaha informacja, że przed domem stoi różowa, zepsuta hulajnoga.

Policjanci dotarli na miejsce i w oknie zobaczyli machającego do nich chłopca. Jak się okazało, w domu było troje dzieci w wieku 5 i 3 lat oraz 9 miesięcy. Na miejscu znajdowali się też rodzice - 30-letnia matka i 29-letni ojciec. Badanie trzeźwości wykazało u nich ponad promil alkoholu w organizmach. Policja przekazała, że mężczyzna miał 1,1 promila, a kobieta 1,3.

Decyzją sądu dzieci trafiły do opieki zastępczej, a rodzice usłyszeli zarzuty, za które grozi im nawet 5 lat więzienia.

Wirtualna Polska dotarła do miejsca, w którym mieszka rodzina. Mimo że miejscowość jest niewielka, mało kto zna młode małżeństwo. Dalsi sąsiedzi są zdziwieni sprawą, twierdzą, że nie kojarzą 30-latki, jej męża i dzieci.

Dom, w którym doszło do interwencji policji, znajduje się na uboczu, kilkaset metrów od głównej drogi. W sąsiedztwie są rozpoczęte budowy, domy letniskowe i polne drogi. - Proszę zobaczyć, że oni na działce też mają drzewa, które zasłaniają, co się dzieje - zwraca uwagę jeden z sąsiadów.

- Oni wprowadzili się niedawno. Wcześniej mieszkała tu matka 30-latki. Najpierw sama, potem dołączyła do niej córka, zięć i dzieci. Długo razem nie wytrzymali. Kiedyś przyszła do mnie i powiedziała, że się wyprowadza. Przyznała, że będzie coś wynajmować. Potem widywałem ją tylko, jak wpadała w odwiedziny. Ten dom należał do jej rodziców, którzy zmarli - dodaje.