Sylwester Ruszkiewicz 27 min. temu Wypłata trzynastych emerytur z Funduszu. Jest opinia biura legislacyjnego Senatu Jak ustaliła Wirtualna Polska, sporządzona przez biuro legislacyjne Kancelarii Senatu opinia na temat procedowania nad przepisami umożliwiającymi wypłatę

trzynastych emerytur i rent z Funduszu Solidarnościowego zawiera wiele krytycznych uwag. Kluczowa uwaga dotyczy terminów i możliwości "naruszenia reguł prawa". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Trzynasta emerytura miałaby być wypłacona w kwietniu 2019 roku (East News, Fot: Monkpress) Wirtualnej Polsce udało się dotrzeć do „Opinii do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw”. Została przygotowana 29 listopada przez biuro legislacyjne Kancelarii Senatu, a sporządziła ją Danuta Drypa, główny legislator. Przypomnijmy, że od nowego roku, to właśnie z tego Funduszu ma być wypłacane trzynaste świadczenie emerytalne i rentowe. Ustawę w tej sprawie uchwalił 21 listopada Sejm. Za ustawą głosowało 233 posłów PiS. Przeciw nowelizacji było 215 osób – wszyscy głosujący posłowie KO, Lewicy, KP PSL-Kukiz'15, Konfederacji i poseł niezależny. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Bartosz Marczuk pokazał przerażające wyliczenia emerytur. Reakcja Bielana Co wynika z opinii biura legislacyjnego Senatu? Prawnicy wypominają autorom ustawy, że przed wysłaniem jej do Sejmu zabrakło konsultacji społecznych. "Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, rozumiany nie tylko jako obowiązek zapewnienia informacji o projekcie, ale także jako obowiązek przedyskutowania merytorycznej treści projektu, jest obowiązkiem wynikającym z zasady demokratycznego państwa prawnego” – czytamy w opinii. senat.gov.pl Podziel się "Zgodnie z Regulaminem Sejmu w wypadku komisyjnych i poselskich projektów ustaw, w stosunku do których nie przeprowadzono konsultacji, Marszałek Sejmu przed skierowaniem do pierwszego czytania kieruje projekt do konsultacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Wymóg ten nie został spełniony"– pisze Danuta Drypa, główny legislator w Kancelarii Senatu. Zostanie zbyt mało czasu? Autorka opinii zwraca uwagę, że ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. A część przepisów - dotyczących finansowania renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego ze środków Funduszu - 1 stycznia 2020 roku. "Biorąc pod uwagę pod uwagę kalendarz prac nad ustawą zachodzi obawa naruszenia zagwarantowanego prezydentowi w Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy. Należy podkreślić, że zakładany termin wejścia w życie ustawy powinien uwzględniać wszystkie etapy procedury parlamentarnej oraz termin na jej podpisanie. Konstytucyjne terminy na rozpatrzenie ustawy przez Senat i podpisanie ustawy przez prezydenta to odpowiednio 30 dni od dnia przekazania i 21 dni od dnia przedstawienia do podpisu” – czytamy w senackiej opinii. "Przyznany prezydentowi czas na podjęcie decyzji nie może być iluzoryczny, a już sama sugestia w postaci określenia terminu wejścia jej w życie z pomięciem terminu na podpisanie ustawy może być uznana za naruszającą Konstytucję" – uważa biuro legislacyjne Senatu. senat.gov.pl Podziel się Senaccy prawnicy cytują opinię Trybunału Konstytucyjnego, który zwraca uwagę, "że przebieg procesu legislacyjnego może sprawić, iż prezydent jako uczestnik tego procesu zostaje postawiony „w sytuacji, w której musiałby naruszyć reguły tworzenia prawa” Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wpłynęła do Senatu 22 listopada. Została skierowana do senackich komisji. Senatorowie mają zająć się procedowaniem nad nowymi przepisami na posiedzeniu 17 i 18 grudnia. Potem wróci do Sejmu, najpewniej z poprawkami zgłoszonymi przez opozycyjną większość i do końca roku zostanie przyjęta przez posłów PiS. Według naszych informacji, prezydent Andrzej Duda będzie chciał ją podpisać bez żadnej zwłoki. Opóźnień w wypłacie nie będzie? Przypomnijmy, trzynasta emerytura w 2019 roku została wypłacona w maju, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z zapowiedziami, w kolejnych latach ma być wypłacana na stałe. A w 2021 r. niektórzy emeryci mają dostać nawet 14-te świadczenie.

Tegoroczne świadczenie wypłacano w kwocie 888 zł na rękę. W 2020 r. będzie to więcej pieniędzy, dzięki waloryzacji kwota ma wzrosnąć do 958 zł netto. Zdaniem szefa rządu Mateusza Morawieckiego, żadnych opóźnień w wypłacie dodatkowego świadczenia nie będzie. "Jeśli już, to może będzie przyspieszenie. W zeszłym roku była w maju, planujemy na maj albo na kwiecień - to jeszcze zdecydujemy o tym. W marcu jest waloryzacja i tam będzie również element waloryzacji kwotowej" – zapewniał premier Mateusz Morawiecki w RMF FM. Z kolei według opozycji, wypłata "trzynastek" dla emerytów to naruszenie dyscypliny budżetowej. Tak uważają posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy zawiadomili Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. "Projekt tworzy konstrukcję prawną zezwalającą na refundację" wypłaconych w tym roku trzynastych emerytur "z Funduszu Solidarnościowego w sposób omijający deficyt budżetowy i stabilizującą regułę wydatków" – czytamy w zawiadomieniu.