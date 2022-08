Wracali z kolonii. Autobus z dziećmi wpadł do rowu

Tragiczny wypadek w Chorwacji

W sobotę rano Polską wstrząsnęła informacja o wypadku drogowym w Chorwacji. Na autostradzie A4 doszło do wypadku autokaru z polskimi rejestracjami. Poruszali się nim polscy pielgrzymi, którzy jechali do Medjugorie. Kierowca pojazdu zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie.