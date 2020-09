Olecko. Tragedia na obwodnicy. Zginęli wszyscy pasażerowie fiata

- Obwodnicą jechała kia. W tym samym czasie do ruchu na obwodnicy chciał się włączyć fiat, który nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia, wszyscy podróżujący fiatem - cztery osoby - zginęli - powiedziała w rozmowie z PAP oficer prasowa policji w Olecku Justyna Sznel.

Do wypadku doszło w niedzielę ok. godz. 9 na skrzyżowaniu DW 655 z obwodnicą Olecka. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podróżujący fiatem nie mieszkali w powiecie oleckim. W ocenie Sznel ofiarami są ludzie starsi.

Na miejsce wypadku jedzie prokurator. Droga będzie zablokowana przez co najmniej kilka godzin.

Zobacz też: Podział Mazowsza "na rympał"? Zgorzelski: Traktują mieszkańców jak bydło

Olecko. Blokada drogi po wypadku. Wylądował śmigłowiec LPR

Skrzyżowanie DW 655 z obwodnicą Olecka to niebezpieczne miejsce. Często dochodzi tu do wypadków W ub. roku w tym samym miejscu zginął kierowca skutera. W grudniu 2019 r. portal olecko.wm.pl poinformował, że w ciągu roku doszło tu do 5 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych.