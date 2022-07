Zarzuty dla opiekunów trzylatka, który wypadł z okna

Tuż po wypadku jastrzębska policja informowała, że w chwili zdarzenia ojciec chłopca i jego partnerka byli pod wpływem alkoholu. Policjantom tłumaczyli, że nie zaniedbali opieki nad dzieckiem. Gdy doszło do wypadku, kobieta - według jej relacji - poszła do toalety, a ojciec wyszedł na chwilę do sąsiada. Okno – według opiekunów chłopca - miało być w tym czasie przymknięte.