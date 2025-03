Wymowny gest Putina. Czyżby nie był skłonny do zawieszenia broni?

A co z negocjacjami pokojowymi, których wyczekiwała reszta świata? W czwartek główne rosyjskie media: Ria Novosti, Gazeta, Vedomosti najwięcej miejsca poświęcały sukcesom rosyjskiej armii, odbijającej z rąk Ukraińców miasto Sudża w obwodzie kurskim . Publikowano też galerie zdjęć Putina w mundurze: "Od czasu Czeczenii do obwodu kurskiego". Eksperci uważają, że to celowy zabieg propagandowy .

- Rosyjskie społeczeństwo nie jest oswajane z możliwym przełomem w rozmowach pokojowych. Przeciętny czytelnik czyta o sukcesach na froncie. W ten sposób Kreml testuje narrację . W Rosji istnieje rosnąca w siłę niezadowolona grupa radykałów prawicowych, której nastroje liderzy rosyjscy muszą brać pod uwagę. To utrudnia akceptację kompromisowych rozwiązań w sprawie Ukrainy - uważa dr Wojciech Siegień, ekspert w dziedzinie analiz rosyjskiej propagandy oraz autor podcastu "Blok wschodni" w serwisie Krytyka Polityczna. Jego zdaniem do końca wojny jeszcze daleko .

Zdaniem Putina Kijów może wykorzystać tymczasowe zawieszenie broni do przymusowej mobilizacji i dostaw broni, należy to kontrolować - padło w relacji RIA Novosti, podsumowującej wystąpienie Putina.

- Jest to element podbijania stawki i sygnał do USA, że Rosja jest zainteresowana zamrożeniem konfliktu, ale musi ono uwzględniać jej optykę. Co więcej, Kreml wiąże zamrożenie wojny z Ukrainą z porozumieniem ze Stanami Zjednoczonymi w innych kwestiach, być może dążąc nawet do resetu w relacjach - komentuje w rozmowie z WP Michał Sadłowski z Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską w Warszawie (analitycy centrum zajmuje się analizą rosyjskiej polityki).