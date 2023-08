Wymowne nagranie Prigożyna. "Samolot rozpadnie się w powietrzu"

Przypomnijmy, że w środę doszło do katastrofy samolotu w Rosji, w której zginął Jewgienij Prigożyn. Na filmie, który pojawił się na kanale Grey Zone w aplikacji Telegram "kucharz Putina" oświadczył, że "woli dać się zabić niż pozwolić sobie na to, by okłamywać swój kraj".