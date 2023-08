Bezlitośnie trafili na Krymie. Potwierdzają się sensacyjne spekulacje [NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Sobota to 549. dzień rosyjskiej inwazji. Kijów przyznaje się do użycia swojej nowej broni. 23 sierpnia doszło do zniszczenia na Krymie cennego dla Rosjan systemu rakietowego S-400. Jak się okazuje, został zniszczony nową ukraińską rakietą – poinformował w sobotę sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow. -To nasz nowy wyrób, który sprawdził się absolutnie bez zarzutu – oznajmił Daniłow. Jak podkreślał, rakieta jest "całkowicie nowoczesna"; została wyprodukowana w ramach programu przemysłu obronnego, zapoczątkowanego w 2020 r. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.