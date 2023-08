Pogromca min w akcji. Tak Ukraińcy zaczęli kontrofensywę

Wystrzeliwuje się je z wyrzutni. A następnie, gdy znajdą się na ziemi, są one detonowane. Fala uderzeniowa wybuchu ładunków wydłużonych wywołuje detonację min przeciwpancernych i/lub przeciwpiechotnych położonych na ich drodze. Są one skuteczne zarówno, by zdetonować nawet stare miny z zapalnikiem naciskowym jak TM-62, a także nowsze miny z zapalnikiem reagującym na zmiany pola magnetycznego.