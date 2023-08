Celne trafienie Rosji. Zniszczyli ważną broń Ukraińców

Haubicoarmata CAESAR

CAESAR (fr. CAmion Équipé d’un Système d’ARtillerie), czyli samobieżne haubicoarmaty kalibru 155 mm, trafiły do Ukrainy już późną wiosną 2022 r. Jest to broń montowana na podwoziu samochodu ciężarowego, produkowana przez Nexter Systems (dawniej Giat) we współpracy z Lohr Industrie.