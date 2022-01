Wyciągnięta dłoń Czarnka i brak reakcji premiera. Nagranie jest hitem sieci

W czwartek po południu premier Mateusz Morawiecki miał w Sejmie długie wystąpienie w obronie ministra sportu Kamila Bortniczuka. Jeszcze w grudniu opozycja złożyło wniosek o wotum nieufności wobec ministra sportu, którego podwładnym był Łukasz Mejza - do niedawna wiceminister sportu, który podał się do dymisji po serii kompromitujących go publikacji Wirtualnej Polski.