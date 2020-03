Wybory prezydenckie 2020. Do PKW zgłoszono 19 kandydatów. Część zapowiada skargi

"Do północy rejestry swojego poparcia dostarczyło do PKW jeszcze 13 kandydatów, spośród których tylko dwaj - Stanisław Żółtek i Marek Jakubiak - utrzymują, że przekroczyli granicę 100 tysięcy podpisów" - informuje RMF FM. Jak ustalił reporter Wirtualnej Polski, Sylwester Ruszkiewicz w ostatnich dniach działacze PiS na Pomorzu otrzymali polecenie od szefów okręgowych władz partii, by zbierać podpisy pod kandydaturą Marka Jakubiaka. Dotarliśmy do korespondencji, w której apeluje się o "przygotowanie minimum 20 podpisów poparcia".