Koronawirus w Polsce. Elżbieta Witek: stan epidemii nie przeszkadza w przeprowadzeniu wyborów prezydenckich 10 maja

Elżbieta Witek była gościem na antenie TVP. Marszałek Semu była pytana o najbliższe posiedzenie Sejmu. Przypomnijmy: początkowo posłowie mieli obradować zdalnie. Jednak po dyskusjach, czy takie zmiany są konstytucyjne zdecydowano się na to, by parlamentarzyści zebrali się na Wiejskiej, by przegłosować zmiany w Regulaminie Sejmu, pozwalające na pracę zdalną.