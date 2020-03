Kontrowersyjny wpis Bartosza Kownackiego. To przytyk do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

Bartosz Kownacki krytykuje posłów PO i Konfederacji

Bartosz Kownacki: "Nie porównuję nikogo do nazistów"

Polityk podkreślił, że gdyby posłowie opozycji zgodzili się na zdalne głosowanie już na samym początku, to "problemu by nie było". - Trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem. To nieodpowiedzialne by spotykać się tylko na te 1,5 godziny. Później posłowie wrócą do swoich domów i pozarażają inne osoby. Można tego uniknąć - mówi Kownacki.