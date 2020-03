Nieoczekiwana zmiana. Nieoficjalnie: Sejm zbierze się na Wiejskiej

- Mając na uwadze bezpieczeństwo posłów i pracowników, podjęliśmy na Prezydium Sejmu uchwałę ws. regulaminu prac izby - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wyjaśniła, że w piątek podczas posiedzenia Sejmu na sali plenarnej znaleźć mają się tylko reprezentanci klubu, a pozostali posłowie będą uczestniczyć w głosowaniach zdalnie. Nieoficjalnie - wszystko się zmieniło.

Posiedzenie będzie w czwartek i to w budynku Sejmu. Ze względu na koronawirusa debata i głosowanie ws. zmian w regulaminie Sejmu mają odbywać się jednocześnie w kilku salach parlamentu. Posłowie zajmą się tzw. tarczę antykryzysową.

Wcześniej minister Jarosław Gowin w TVP Info ocenił, że "do przegłosowania zmian w regulaminie trzeba prawdopodobnie fizycznej obecności posłów na sali". Nie podoba się to z kolei Ryszardowi Terleckiemu, który w rozmowie z TVN24 twierdzi, że Platforma Obywatelska naraża życie i zdrowie posłów i pracowników Sejmu.

Sejm. Zamieszanie z posiedzeniem

Przypomnijmy, że Rafał Trzaskowski otrzymał SMS od Kancelarii Sejmu z loginem i hasłem do posiedzenia, choć nie jest posłem. "To były moje dane, ale całe szczęście Kancelaria zadziałała dość prędko i mam już nowe dane do logowania. Hasła i loginu nie powinno rozsyłać się w jednej wiadomości i jednym kanałem komunikacji. Kancelaria zmieni metodę wysyłki w przyszłości. Takie dostałem zapewnienie" - napisał na Twitterze poseł Konfederacji Michał Urbaniak.