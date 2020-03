Wybory prezydenckie 2020. Pierwszy kandydat już zarejestrowany

Wybory prezydenckie 2020. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Władysława Kosiniaka-Kamysza jako kandydata na prezydenta. Lider PSL był pierwszy przed pozostałymi pretendentami w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego.

W wyborach prezydenckich 2020 wytypowano 19 kandydatów, których komitety zgłosiły się w Państwowej Komisji Wyborczej. Mają czas do 26 marca na to, by zebrać minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla swojego kandydata. Wtedy jest on rejestrowany w PKW.