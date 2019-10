Wybory parlamentarne 2019. Z zawodu jestem politykiem. To najczęściej wskazywany zawód przez polskich posłów

Zawód polityk - jak wynika z danych PKW – w mijającej kadencji taką profesję wskazało aż 67 z 460 posłów. Wśród nich byli m.in. była premier Beata Szydło oraz były Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W miejscu, gdzie powstaje prawo, które może diametralnie zmienić nasze życie, nie ma natomiast nadreprezentacji prawników, choć jest to dość pokaźna grupa.

Poczet profesji, które mogłyby utworzyć samodzielny klub poselski – minimalna liczba zrzeszonych osób to 15 – zamykają lekarze i historycy. W tej ostatniej grupie znalazł się nie kto inny jak Antoni Macierewicz , Jacek Sasin czy Mariusz Kamiński .

Od koszykarki do ministra

Elżbieta Rafalska odpowiedzialna między innymi za wprowadzenie programu 500+ w przeszłości zawodowo uprawiała…. koszykówkę. Paweł Szramka, poseł Ruchu Kukiz'15 , choć jest absolwentem logistyki, to w rubryce zawód wpisuje słowo "żołnierz". Poseł był bowiem starszym szeregowym w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy.

Patrząc na listy wyborcze można odnieść wrażenie, że kandydują na nich osoby niemal każdej profesji. Co ciekawe na listach wyborczych zamiast „polityków”, są „parlamentarzyści”.

W Wałbrzychu wśród kandydatek na listach mamy do wyboru: administratywistkę, we Wrocławiu mechanika maszyn mieloracyjnych, w Bydgoszczy krawca, czy blacharza samochodowego.

- To było 5 najdłuższych minut mojego życia – wspomina Marcin Kozik. – Po prostu się bałem. Poczułem siłę żywiołu, który bez najmniejszego problemu porywał stalową obudowę, ciężkie maszyny. Ja wisiałem na przytwierdzonych do chodnika elementach obudowy i odmawiałem zdrowaśki – wspomina.

Z pracy na kopalni nie zrezygnował po wypadku, w którym on i jego koledzy wyszli bez szwanku.

- W rodzinie z tradycjami górniczymi to normalne, że idzie się pracować pod ziemię. Zrobiłem to, co każdego roku robi wielu chłopaków. Mogłem utrzymać mieszkanie i zarobić na studia – wyjaśnia Kozik, górnik i absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim.