Wybory I prezesa Sądu Najwyższego. Mimo wcześniejszych obrad sędziowie nie ruszyli z miejsca, we wtorek kolejne podejście

Choć wybory I prezesa Sądu Najwyższego rozpoczęły się w piątek, to mało, że nie udało się go wybrać, to cała procedura jest na bardzo początkowym etapie. Kolejne, trzecie już podejście sędziów pod przewodnictwem tymczasowego prezesa sędziego Kamila Zaradkiewicza, rozpoczęło się we wtorek rano.

Wybory I prezesa Sądu Najwyższego. We wtorek rozpoczęło się kolejne podejście (Filip Blazejowski / Gazeta Polska / Forum)