Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz znów przerwał obrady. Kandydatów na I prezesa SN wciąż brak

Spotkanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego rozpoczęło się w piątek o godzinie 12. Z powodu problemów z wyborem sędziów do komisji skrutacyjnej (odpowiadającej za liczenie głosów - przyp. red.), zostało jednak przerwane i przełożone na następny dzień .

Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz ponownie przerwał obrady

Drugi dzień obrad sędziów Sądu Najwyższego rozpoczął się w sobotę o godzinie 12 . Spotkanie rozpoczęło się od wniosku do przewodniczącego obradom sędziego Kamila Zaradkiewicza. Ten dotyczył jawności zgromadzenia i możliwości wpuszczenia przedstawicieli mediów do sal obrad. Ustalono, że media mogą rejestrować posiedzenie.

Sąd Najwyższy. Kamil Zaradkiewicz: Nie udało się ustalić wyników głosowania

W okolicach godziny 19 sędzia Kamil Zaradkiewicz poinformował, że posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego zostało przerwane i przełożone na wtorek rano. - Dotychczas cały czas nie udało się ustalić wyników głosowania nad wyborami członków komisji skrutacyjnej, dlatego że powstały istotne zastrzeżenia dotyczące tego, w jaki sposób komisja powołana do liczenia głosów nad powołaniem komisji skrutacyjnej tego obliczenia głosów dokonała - mówił po zakończonym posiedzeniu.

Jak dodał sędzia p.o. prezesa Sądu Najwyższego, będzie to kwestia, od której rozpoczną się wtorkowe obrady. Kamil Zaradkiewicz mówił również o tym, że chciałby, aby we wtorek udało się przejść do właściwego wyboru kandydatów na kolejnego prezesa Sądu Najwyższego.