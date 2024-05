Wybory do Europarlamentu. Gdzie należy zgłosić chęć głosowania za granicą?

Każda osoba pełnoletnia, która nie jest ubezwłasnowolniona, ma prawo głosu w wyborach do Europarlamentu. Wystarczy, że najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat. Aby oddać głos, powinna udać się do lokalu wyborczego, potwierdzić swoje dane na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości i pobrać kartę do głosowania. Problem w tym, że w dniu planowanych wyborów nie każdy wyborca będzie znajdował się w miejscu zamieszkania, gdzie wpisany jest na listę wyborców, ale może np. wyjechać za granicę na wakacje.