Wybory 2020. Polacy za granicą wybierają prezydenta. Ich głosy mogą zdecydować o wyniku

Wybory 2020. Głosowanie także korespondencyjnie

W Nowym Jorku w sobotę do godz. 16 miejscowego czasu wpłynęło pocztą łącznie blisko 16 tys. pakietów wyborczych. W Chicago godzinę wcześniej było ich 14 tys. 274. Przekłada się to na nieco ponad 86. procentową frekwencję.

Mieszany model głosowania mają do wyboru Polacy mieszkający m.in. w Czechach, Szwecji, Litwie, Łotwie, Estonii, Chinach czy Grecji. Mogli wybrać, czy zagłosują w obwodowej komisji wyborczej, czy też korespondencyjnie. Z kolei w Austrii, Danii czy Indiach obowiązuje tylko osobiste głosowanie.

Wybory 2020 za granicą. Padnie rekord frekwencji?

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w II turze wyborów prezydenckich uprawnionych do głosowania jest blisko 30 milionów Polaków, z czego ponad 519 tysięcy to wyborcy głosujący poza granicami kraju. Dla porównania pięć lat temu liczba chętnych do głosowania poza Polską wynosiła około 200 tysięcy.