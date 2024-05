Jak zmienić miejsce głosowania w wyborach do Europarlamentu? Instrukcja krok po kroku

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak głosować za granicą?

W wyborach do Europarlamentu polscy obywatele mogą też głosować poza granicami kraju. Będzie to możliwe, jeśli wyborca wystąpi do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Potrzebny będzie wniosek, w którym należy wpisać:

imię i nazwisko wyborcy,

numer PESEL,

numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego,

obywatelstwo,

adres pobytu w dniu wyborów.

Kompletny wniosek można złożyć na trzy sposoby:

przez system e-wybory,

przynieść bądź przesłać pocztą papierowy wniosek z własnoręcznym podpisem wyborcy,

złożyć wniosek na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca wyborców i rekomenduje, aby chętni do głosowania w wyborach do Europarlamentu składali wnioski do konsula przez usługę e-wybory. Wniosek najpóźniej można złożyć na 5 dni przed wyborami.