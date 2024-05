Wybory do europarlamentu 2024. Czy można głosować korespondencyjnie?

Zadaniem wyborcy jest wypełnienie karty do głosowania, włożenie jej do koperty dołączonej do pakietu i zaklejenie jej. Jest ona opisana jako "koperta na kartę do głosowania". Następnie należy umieścić ją w kopercie zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu – znajduje się ono również w pakiecie wyborczym. Pakiet ten powinien zostać wysłany do właściwej obwodowej komisji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczony do niej osobiście.