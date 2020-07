Jak głosować korespondencyjnie? Uważaj, żeby się nie pomylić

Głosowanie korespondencyjne. Wybory 2020

W świetle Ustawy z 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, "Wyborca może głosować korespondencyjnie”. Jak to zrobić?

Jak głosować korespondencyjnie? Kto może głosować korespondencyjnie?

W wyborach prezydenckich 2020 - w II turze - głosować korespondencyjnie mogą tylko te osoby, które odpowiednio wcześnie zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego. Są to:

- wyborcy , którzy głosowali tak już w I turze, - wyborcy, którzy przebywają na kwarantannie i zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego do 7 lipca 2020, - wyborcy, którzy zostali poddani obowiązkowej kwarantannie po 7 lipca i zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego do 10 lipca.

Wyborcy, którzy głosują korespondencyjnie, otrzymali pakiet wyborczy. Zawiera on: kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu, kopertę zwrotną oraz instrukcję, jak głosować.