Wyborcy 2020. Sondaż: Wyborcy nie boją się koronawirusa

Ankietowani pytani byli o to, czy decydując się na udział w wyborach prezydenckich, biorą pod uwagę ryzyko zakażenia koronawirusem. Negatywnie odpowiedziało 52 proc. ankietowanych, a ponad 47 proc. potwierdziło, że liczy się z ryzykiem zakażenia. Zaledwie 1 proc. pozostaje bez zdania w tej sprawie.

Osoby, które boją się zakażenia, polegają na własnych zabezpieczeniach

Jak informuje "DGP", najmniej koronawirusa obawiają się wyborcy Krzysztofa Bosaka (63 proc. nie bierze pod uwagę ryzyka zakażenia) i Andrzeja Dudy (62 proc.). Z ryzykiem zakażenia koronawirusem podczas wyborów liczą się natomiast wyborcy Rafała Trzaskowskiego (59 proc.), Szymona Hołowni (50 proc.), Roberta Biedronia (76 proc.). Najbardziej boją się wyborcy Władysława Kosiniaka-Kamysza - to aż 91 proc.

Bez wzrostu zakażeń po pierwszej turze wyborów

Jak na razie nie widać wzrostu zachorowań po poprzedniej turze wyborów. Po 28 czerwca najwięcej przypadków było 1 lipca. To 382 zakażenia. A najmniej w poniedziałek 6 lipca - 205. Liczba zgonów to około 4-5 dziennie. Oznacza to, że epidemia jest na etapie stabilizacji.