Wybory do PE 2024. Czy można głosować przez pełnomocnika?

Nie wszystkie osoby, które zagłosują na wybranych kandydatów na europosłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, muszą stawić się w lokalu wyborczym. Mogą także – pod pewnymi warunkami – zagłosować przez pełnomocnika, czyli upoważnić inną osobę do zrobienia tego w ich imieniu. Jak tego dokonać? Kto może skorzystać z pełnomocnika do głosowania w wyborach do PE?