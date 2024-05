Parlament Europejski. Czym jest? Jakie ma kompetencje?

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest ustalana proporcjonalnie do liczby jego ludności. Jednocześnie żadne państwo nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE. Co ciekawe, posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, ale przynależności do partii. Skład parlamentu wybierany jest w wyborach organizowanych w krajach członkowskich. Ma siedziby w:

Strasburgu we Francji,

Brukseli w Belgii,

Luksemburgu.

Początki PE sięgają 1952 roku, kiedy założono Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1962 roku Parlament Europejski zastąpił tę instytucję. Pierwsze wybory bezpośrednie do PE odbyły się w 1979 roku.