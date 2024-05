Wybory do PE 2024. Sondaż wskazuje na zmianę lidera

Sondaż IBRIS dla "Wydarzeń" Polsatu. Która partia zdominuje wybory do PE?

Co dziesiąty badany nie wiedział na kogo zagłosuje w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. 55,5 proc. respondentów zadeklarowało jednak, że do urn pójdzie. 44,5 proc. badanych z góry zakłada, że udziału w wyborach nie weźmie.