Wybory 2023. Obietnice wyborcze opozycji. To główne postulaty

Obietnice wyborcze. Koalicja Obywatelska. To główne punkty programu

Koalicja Obywatelska wszystkie postulaty wyborcze przedstawiła w programie "100 konkretów" na sto pierwszych dni rządów. Wśród obietnic KO znalazły się te, dotyczące kluczowych kwestii dla obywateli. To między innymi obietnica wprowadzenia legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży, wprowadzenie finansowania in vitro z budżetu państwa, reforma służby zdrowia - w tym wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji, bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i darmowych badań prenatalnych oraz bonu na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży.