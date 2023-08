Trzecia Droga 2023. "Ten, kto zajmie trzecie miejsce, zdecyduje"

Kolejne szczegóły zadań Trzeciej Drogi liderzy PSL i Polska 2050 przedstawili w czasie krajowych dożynek w Płocku. Jak wskazano, w programie wyborczym koalicji znajdą się dopłaty do termomodernizacji domów, żłobki w każdej gminie a rozwój lokalnej infrastruktury, zakładający utworzenie połączeń kolejowych dojeżdżających do każdego powiatu oraz autobusów do każdej gminy. Ponadto lider Polski 2050 zapowiedział "doprowadzenie do tego, że w Polsce wreszcie będzie się opłacało produkować żywność ekologiczną".