Obietnice Tuska. Oto plan. Taką rewolucję zapowiadał na start rządów

Wyborcze obietnice Donalda Tuska. Legalna aborcja

Kolejną z obietnic, którą szef KO złożył wyborcom jeszcze przed oficjalnym startem kampanii wyborczej, jest liberalizacja prawa aborcyjnego. Jak w marcu 2023 roku mówił podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca - Dzisiaj trzeba wyraźnie powiedzieć - i ja będę się o to starał i będę podejmował decyzję, jeżeli będzie mi to dane - żeby Polki miały prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji.