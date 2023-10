"Lewica wraca do współrządzenia". Radość w sztabie Lewicy

- Proszę państwa. Powiem wam tak. 8 lat temu był taki moment, że Lewica wypadła z parlamentu. Mam dwie osobiste satysfakcje życiowe. Razem z tą ekipą wróciliśmy do parlamentu. Bez względu, jakie są liczby - one się muszą potwerdzieć - Lewica wraca do wpsółrządzenia - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.