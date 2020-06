Wybory 2020. Lista kandydatów i ich program wyborczy

Wybory 2020. Lista kandydatów na prezydenta

Wybory 2020. Robert Biedroń - program wyborczy

Wybory 2020. Krzysztof Bosak - program wyborczy

Wybory 2020. Andrzej Duda - program wyborczy

Urzędujący prezydent Andrzej Duda zapowiada dalsze poparcie dla sztandarowego programu rządu 500 plus. Chciałby także, żeby jeszcze podczas tegorocznych wakacji rząd wprowadził bon turystyczny 500 plus na każde dziecko w rodzinie. Andrzej Duda zapowiedział również podpisanie Karty Rodziny, dodatek solidarnościowy w czasie epidemii, utrzymanie miejsc pracy i skuteczną dyplomację ekonomiczną. Więcej o programie wyboczym Andrzeja Dudy dowiesz się TUTAJ .

Wybory 2020. Szymon Hołownia - program wyborczy

Najważniejsze założenia programu wyborczego Szymona Hołowni to: uporządkowanie sądownictwa, odpolitycznienie prokuratury i organów ścigania, poparcie dla programu 500 plus, reformę senatu, przychylność ws metody in vitro, pół roku bez podatków, 2080 złotych dla bezrobotny i samozatrudnionych, którzy stracili pracę przez epidemię koronawirusa. Więcej o programie wyborczym Szymona Hołowni przeczytasz TUTAJ .

Wybory 2020. Marek Jakubiak - program wyborczy

Wybory 2020. Władysław Kosiniak-Kamysz - program wyborczy

W programie wyborczym Władysława Kosiniaka-Kamysza najważniejsze punkty to: ministrowie w kancelarii prezydenta ze wszystkich partii parlamentarnych, zwiększenie wydatków na finansowanie armii, zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6,8% PKB, 0% VAT na zdrową żywność, systematyczne odchodzenie od węgla na rzecz zielonej energii, emerytura bez podatku, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy. Więcej o programie wyborczym Władysława Kosiniaka-Kamysza dowiesz się TUTAJ .

Wybory 2020. Mirosław Piotrowski - program wyborczy

Mirosław Piotrowski chciałby realizować nowoczesny konserwatyzm. Najważniejsze aspekty jego programu wyborczego to: radykalna obniżka podatków, reforma ZUS-u, dofinansowanie i naprawa systemu opieki zdrowotnej, wygaszanie sporów z Unią Europejską, ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Więcej o programie wyborczym Mirosława Piotrowskiego przeczytasz TUTAJ .

Wybory 2020. Paweł Tanajno - program wyborczy

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski - program wyborczy

Najważniejsze aspekty programu wyborczego Rafała Trzaskowskiego to: poparcie związków partnerskich, zadbanie o prawa kobiet oraz mniejszości, zachowanie programu 500 plus, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, zgłoszenie projektu ustawy skromnościowej. Więcej o programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego przeczytasz TUTAJ .

Wybory 2020. Waldemar Witkowski - program wyborczy

Do najważniejszych punktów programu wyborczego Waldemara Witkowskiego należy zaliczyć: ujednolicenie składek ZUS i uproszczenie rozliczeń, likwidacja KRUS poprzez przyłączenie do ZUS, zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną - minimum do 8 albo 9 procent PKB, powrót do szkół gabinetów dentystycznych i pielęgniarskich, wprowadzanie referendum w sprawach ważnych dla kraju. Więcej o programie wyborczym Waldemara Witkowskiego znajdziesz TUTAJ.