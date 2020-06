Debata prezydencka 2020. Kim jest Paweł Tanajno? Program wyborczy

Wybory 2020. Paweł Tanajno: kim jest?

Wybory 2020. Paweł Tanajno: program wyborczy

2) Przedsiębiorczość Prezydent powinien: wyjść poza mechanizmy władzy, oparte o fałszywe przekonania społeczne, mówić obywatelom prawdę, nawet jak ona jest niepopularna i niemiła. Może to zrobić tylko prezydent niezależny, który nie dba o wynik wyborczy swojej partii.

Debata prezydencka 2020. Paweł Tanajno: odpowiedzi na pytania

5 lat temu rząd Ewy Kopacz zgodził się na relokację uchodźców. Jak powinna zachować się Polska w tej sprawie? Imigracja musi się odbywać dobrowolnie, nie można ich trzymać na siłę w Polsce, bo to będą obozy pracy.

Pytanie trzecie o małżeństwa par homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci. Ja się w to pytanie nie wpiszę. Nikt z polityków nie mówi, że demografia opada i nasze emerytury są zagrożone.

Czwarte pytanie dotyczyło wprowadzenia w Polsce euro.

Jak słyszę rozmowy polityków o gospodarce, to myślę, że nie szanują inteligencji polityków. Jakby im postawić budkę z lodami na molo w Sopocie, to by zbankrutowali.