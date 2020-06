Debata prezydencka 2020. Stanisław Żółtek i "menelowe plus". Kim jest? Program wyborczy POLexit.

Debata prezydencka 2020. "Menelowe plus". Stanisław Żółtek ostro o działaniach rządu

"Rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków, wyprowadzeniem kraju na prostą po pandemii, to zajmuje się kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze. Jakieś 500 plus, 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa, że może menelowe plus by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze" - powiedział w trakcie debaty prezydenckiej Stanisław Żółtek. Jego wypowiedź po raz kolejny stała się hitem internetu.