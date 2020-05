Wróciły feralne zapisy o 5G. W tle lobbysta z długami

Lobbysta, długi i przyjaźń z ministrami

Nie czekając na odpowiedź szefa rządu, do sprawy odniosła się ambasador USA Georgette Mosbacher. - Podczas spotkań z premierem Mateuszem Morawieckim nie sugerowałam jakichkolwiek zapisów prawnych. Nie sufluję w jakikolwiek sposób polskiemu rządowi - zapewniła w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej". Przyznała jednak, że w sumie doszło do trzech polsko-amerykańskich spotkań w sprawie 5G.

Co ciekawe, kwestię powracających zapisów łączy jedna postać. To Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski (to ta organizacja przyniosła do ministerstwa poprawki za pierwszym razem) oraz członek Rady postulującej przywrócenie feralnych zapisów teraz. Kim jest Kanownik? Według najnowszego numeru tygodnika "Sieci", to bardzo kontrowersyjna postać: w jednej osobie były działacz SLD i lobbysta notorycznie uchylający się od spłacania długów, który "na mieście przedstawia ministrów z PiS niemal jak swoich przyjaciół". "Wkradł się w łaski rządzących tym, że głośno krzyczał o potrzebie zlikwidowania wyłudzeń VAT w obrocie sprzętem elektronicznym. To było zgodne z linią partii" - czytamy w tygodniku.