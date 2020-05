Sieć 5G już wkrótce w Polsce. Uruchomi ją Plus

Wszystko wskazuje na to, że to sieć Plus wygra wyścig o uruchomienie w Polsce pierwszej komercyjnej sieci 5G. Ma ona operować na częstotliwościach 2,6 GHz TDD o szerokości pasma 50 MHz, czyli takich samych, co sieć LTE.

Plus jako pierwszy w Polsce ma uruchomić sieć 5G (CC0)